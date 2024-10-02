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Названо число людей, планирующих подать иски против рэпера P. Diddy

LAT: более ста человек подадут иски против рэпера P. Diddy

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Imagespace/Global Look Press

Более 100 человек намерены подать иски против американского рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, с обвинениями в насилии и эксплуатации. Об этом пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на адвоката артиста.

По данным издания, большинство исков будут поданы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

17 сентября стало известно, что Комбса арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. P. Diddy грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

В июле бывшая порноактриса Адрия Инглиш обвинила рэпера Комбса в торговле людьми и в насилии. С 2023 года Комбса обвиняли в подобных деяниях несколько раз. Самым резонансным стало дело, инициированное его бывшей девушкой — певицей Кассандрой Вентурой.

Ранее P. Diddy заявил, что готов заплатить $50 миллионов за освобождение.

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