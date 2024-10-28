Средства ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ над российскими регионами

Средства ПВО сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«28 октября в период с 13.00 до 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по территории РФ», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что десять беспилотников были сбиты над Курской областью, пять — над Орловской, пять — над Брянской и еще один над Белгородской областью.

28 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ при помощи беспилотника атаковали многоквартирный дом в Белгороде.

Гладков уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, однако на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад.

В этот же день два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области.

Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку.