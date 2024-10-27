ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника сбросили на Горловку взрывоопасный предмет. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным представительства, инцидент произошел в 11:20 (совпадает с мск). Взрывоопасный предмет сбросили на Никитский район города, уточнили в СЦКК.

Также в СЦКК сообщили, что ВСУ во время обстрела Горловки и Донецка применили кассетные боеприпасы. По информации представительства, всего украинскими войсками было применено 12 снарядов.

21 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Белгород. В результате произошедшего произошел пожар в жилом доме.

В ночь на 21 октября ВСУ атаковали село Грузское Борисовского района Белгородской области, в результате чего местный житель получил осколочные ранения и перелом ноги. Пострадавшего попутным транспортом доставили в больницу.

Ранее украинские военные обстреляли ДНР натовскими снарядами.