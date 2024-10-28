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Зеленский решил продлить военное положение и мобилизацию на Украине

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

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Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, продлевающие мобилизацию и военное положение на 90 дней — до 7 февраля 2025 года. Об этом сообщает агентство УНИАН в Telegram-канале.

Последний раз глава государства подписывал законы о продлении срока действия военного положения на Украине, а также срока проведения всеобщей мобилизации в августе, — до 9 ноября.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Впервые военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине в феврале 2022 года и неоднократно продлевались.

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», общая мобилизация на Украине проводится одновременно по всей ее территории и касается экономики, органов государственной власти и местного самоуправления, вооруженных сил, других формирований, предприятий и организаций.

Ранее на Украине назвали условие «успеха» расширения мобилизации.

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