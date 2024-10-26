«У кого есть деньги — на убой не едут». Зачем на Украине проводят рейды на военнообязанных «Страна.ua»: в Одессе сотрудников ТЦК во время рейда выгнали с рынка

В Одессе с рынка «Седьмой километр» выгнали сотрудников ТЦК, которые пришли туда с рейдом. По данным «Страны», посетители устроили бунт после того, как военкомы задержали «много мужчин». В итоге сотрудники ТЦК покинули рынок. В администрации рынка позже сообщили, что после разговора с должностным лицом люди разошлись, а всех задержанных отпустили. С начала октября украинские СМИ сообщают об участившихся рейдах на военнообязанных. Зачем их проводят — в материале «Газеты.Ru».

Жители Одессы выгнали с рынка «Седьмой километр» сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), которые пришли туда с рейдом. Об этом сообщили украинские СМИ «Страна» и УНИАН.

По данным «Страны», военкомы задержали на рынке «много мужчин». После этого «начался бунт», одесситы потребовали отпустить задержанных. Работники рынка при этом смогли выгнать сотрудников ТЦК с территории. На кадрах, которые опубликовали СМИ и местные паблики, видно, как толпа следует за мужчинами в форме, когда те покидают рынок.

В администрации «Седьмого километра», как сообщила «Страна», подтвердили, что между сотрудниками ТЦК и посетителями рынка возник конфликт. Однако сейчас он уже исчерпан, а все задержанные ранее мужчины отпущены.

«На данный момент конфликт исчерпан, на место прибыло должностное лицо, после общения с которым люди разошлись. Задержанные люди были отпущены. В медпункт с травмами никто не обращался», — заявила администрация.

Облавы на концертах, в спортзалах и в ресторанах

Украинские СМИ с начала октября сообщают об участившихся рейдах сотрудников ТЦК в общественных местах. Военкомы проводили облавы в ресторанах, ночных клубах и торговых центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова, Хмельницкого и других городов.

Один из самых массовых рейдов произошел 11 октября рядом с Дворцом спорта в Киеве, где в тот день проходил концерт музыкальной группы «Океан Эльзы». По данным телеканал ТСН, около 50 сотрудников ТЦК и полицейских проверяли документы у мужчин. Некоторых из них насильно заталкивали в автобусы под крики толпы, которая скандировала «Позор!». В ТЦК после этого заявили, что задержали граждан, которые нарушили закон Украины.

«Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было», — добавили в пресс-службе.

Кроме этого, военкомы также приходят с рейдами в спортивные клубы. Так, например, во Львове сотрудники ТЦК пытались попасть в подсобку фитнес-центра, где закрылись два посетителя. «Страна» сообщала, что военкомов внутрь не пустили женщины – они настояли на предъявлении документов, поскольку клуб являлся частной территорией. Военные, в свою очередь, отказались. Чем закончился инцидент, неизвестно.

В Харькове военкомы также провели два рейда на швейной фабрике, которая производит берцы и куртки для военных, писала «Страна». Во время первой облавы работницам фабрики удалось остановить военных. Однако во второй раз сотрудники ТЦК пришли с полицейскими, перелезли через забор, открыли ворота и проникли в цех. По данным издания, военкомы забрали около 10 мужчин.

Зачем устраивают рейды

«Страна» назвала участившиеся облавы на военнообязанных на Украине самой мощной активизацией «улично-принудительной» мобилизации» с момента начала конфликта.

«Причина такой активизации — тотальный (до 70%) срыв планов по мобилизации», — сообщило издание со ссылкой на источники в ТЦК и минобороны Украины.

По данным СМИ, существует две стороны этого процесса: «показательные выступления» ТЦК на концертах, в ночных клубах и в ресторанах, а также уличная мобилизация на рынках, в торговых центрах и на массовых мероприятиях. Первые, уточняет «Страна», носят в основном «информационно-пиарный характер» и призваны показать армии и обществу, что «неприкасаемых нет». При этом, по словам источников, у таких мероприятий есть и вспомогательная функция — обеспечить пиар-прикрытие уличной мобилизации.

Эксперты, которых опросило издание, заявили, что эффект от «публичных выступлений» мизерный, так как большинство задержанных таким образом мужчин откупаются.

«Если забрали на улице и нет отсрочки, то есть возможность выйти из бусика (автобуса. — «Газета.Ru») сразу, еще до прибытия в ТЦК, — это стоит около тысячи долларов. <…> Есть возможность уйти домой и из ТЦК. Но это дороже. Цена вопроса — уже от 3 до 5 тысяч долларов, в зависимости от аппетита руководства. Кроме того, могут обязать еще заносить от 500 до тысячи долларов ежемесячно как гарантию того, что снова не задержат. В итоге остаются лишь самые неплатежеспособные и без связей. Коррупция массовая. После некоторых рейдов на мобилизацию отправляют лишь 10-15% задержанных», — сообщил источник «Страны».

Эту информацию также подтвердил харьковский блогер Евгений Зуб, опубликовавший сообщения мужчин, которым удалось откупиться от сотрудников ТЦК. Одного из них отпустили за $5 тыс. при условии, что он ежемесячно будет платить военкому еще по $1 тыс. Другого — за $2,5 тыс. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук также заявил, что сотрудники ТЦК берут у задержанных мужчин взятки.

«У кого есть деньги — на убой не едут. Можно вернуться домой на любом этапе!» — написал он в Telegram-канале.

При этом в самих ТЦК считают, что рейды в публичных местах способствуют повышению общественного сознания и мобилизации. По словам офицера Киевского городского ТЦК Ларисы Козак, после рейдов возросло количество добровольных обращений в военкоматы.

«В то же время до сих пор многие нарушители избегают прямого контакта с ТЦК и никогда добровольно не появятся, поэтому принудительные меры оповещения необходимо продолжать», — считает она.