В Липецке отменили угрозу атаки БПЛА

На территории Липецка, Ельца, Липецкого округа и Елецкого района отменен красный уровень угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

При этом сохраняется желтый уровень воздушной опасности на всей территории Липецкой области.

Красный уровень угрозы атаки беспилотников вводился на три часа.

Из-за угрозы атаки беспилотников в Липецке было приостановлено движение общественного транспорта и межмуниципальных маршрутов.

До этого Артамонов сообщал, что в Липецкой области 28 октября уничтожили пять украинских беспилотников.

Минобороны также сообщало, что дежурные средства ПВО менее чем за час сбили пять украинских БПЛА над территорией Липецкой области. Уничтожение дронов велось с 16:00 до 16:45 мск.

Ранее в Воронежской области объявляли угрозу атаки беспилотников.