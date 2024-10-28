В Липецке отменили угрозу атаки БПЛА

На территории Липецка, Ельца, Липецкого округа и Елецкого района отменен красный уровень угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
При этом сохраняется желтый уровень воздушной опасности на всей территории Липецкой области.
Красный уровень угрозы атаки беспилотников вводился на три часа.
Из-за угрозы атаки беспилотников в Липецке было приостановлено движение общественного транспорта и межмуниципальных маршрутов.
До этого Артамонов сообщал, что в Липецкой области 28 октября уничтожили пять украинских беспилотников.
Минобороны также сообщало, что дежурные средства ПВО менее чем за час сбили пять украинских БПЛА над территорией Липецкой области. Уничтожение дронов велось с 16:00 до 16:45 мск.
Ранее в Воронежской области объявляли угрозу атаки беспилотников.