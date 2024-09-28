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В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

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Inna Varenytsia/REUTERS

На территории Воронежской области вечером 28 сентября объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Александр Гусев.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, отметив, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии готовности.

Гусев рекомендовал гражданам следить за дальнейшими оповещениями от региональных властей либо МЧС России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее информировал, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по трем населенным пунктам возглавляемого им региона. В селе Петровка в результате артиллерийского обстрела женщина получила минно-взрывную травму. В селе Муром Шебекинского городского округа из-за атаки беспилотников повреждены заборы на территории двух домовладений и пострадал гараж. Кроме того, под удар попал город Шебекино, где в результате атаки FPV-дрона была повреждена кровля торговых павильонов на рынке.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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