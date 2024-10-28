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В Липецке приостановлено движение общественного транспорта из-за угрозы атаки БПЛА

Артамонов: общественный транспорт в Липецке приостановлен из-за угрозы БПЛА

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Из-за угрозы атаки беспилотников в Липецке приостановлено движение общественного транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По словам губернатора, в Липецке введен красный уровень «угроза атаки БПЛА». До его отмены, в соответствии с алгоритмом действий, в городе и округе приостанавливается движение общественного транспорта и межмуниципальных маршрутов.

«Пройдите в безопасное место, не оставайтесь на остановках общественного транспорта», — призвал Артамонов.

Кроме того, губернатор посоветовал жителям по возможности оставаться дома, не подходить к окнам, а в случае нахождения на улице — зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Угроза атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком районе, работают ПВО и средства подавления.

Накануне губернатор сообщил о семи сбитых над регионом беспилотниках.

Ранее стало известно, что регионы России за сутки атаковали более 100 украинских дронов.

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