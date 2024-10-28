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Губернатор Липецкой области подтвердил уничтожение 5 дронов ВСУ над территорией региона

Артамонов: силы ПВО сбили 5 украинских беспилотников над Липецкой областью

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников в Липецкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов, подтвердив более раннюю информацию Минобороны РФ о работе военных.

Он предупредил местных жителей, что угроза атаки со стороны Вооруженных сил Украины еще сохраняется.

«Средства обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал Артамонов.

По его словам, на местах падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) работают специалисты.

Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков дронов нельзя подходить к ним и трогать. Также Артамонов призвал жителей, обнаруживших фрагменты БПЛА, позвонить по телефону 112.

До этого Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО менее чем за час сбили пять украинских БПЛА над территорией Липецкой области. Уничтожение дронов велось с 16:00 до 16:45 мск.

28 октября Артамонов сообщал, что из-за угрозы атаки беспилотников в Липецке приостановлено движение общественного транспорта.

Ранее над Липецкой областью за ночь сбили 11 украинских дронов.

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