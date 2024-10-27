Над Липецкой областью сбили 11 украинских дронов

Над Липецкой областью за ночь сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Он отметил, что такое количество дронов Вооруженных сил Украины уничтожили над областью с момента введения красного уровня угрозы накануне в 21:25 и до его отмены утром. Никто из местных жителей не пострадал.

Артамонов отметил, что на земле специалисты всю ночь обезвреживали обломки сбитых беспилотников.

Накануне два дрона Вооруженных сил Украины ударили по многоквартирному дому в городе Шебекино Белгородской области. В здании оказались повреждены балконы, окна, кровля и фасад. Также получило повреждения остекление социального объекта. По словам Гладкова, в результате еще одной атаки БПЛА на территории производственного предприятия перебита газовая труба.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.