Суд Украины рассмотрит дело начальника тылового обеспечения по обвинению в коррупции

В украинский суд направлено дело экс-начальника центрального управления продовольственного обеспечения тыла ВСУ. Его обвиняют в коррупции, сообщает офис генпрокурора Украины.

Бывшего чиновника, имя которого не называется, обвиняют в незаконном обогащении на 56 млн гривен ($1,4 млн). В такую сумму оценено найденное у него незадекларированное имущество.

Речь идет о квартире в Киеве, базе специального медицинского назначения в Хмельницкой области, 53 участках в разных регионах страны и автомобиле Toyota 2022 года выпуска.

24 октября стало известно, что почти 90% граждан Украины считают, что уровень коррупции в стране увеличился после февраля 2022 года. Таковы данные опроса Украинской социологической платформы. Из них следует, что 59,1% респондентов однозначно отметили увеличение коррупции, еще 30,2% считают, что коррупция скорее увеличилась.

28 октября на фоне коррупционного скандала с выдачей фальшивых справок об инвалидности президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об увольнении генерального прокурора Андрея Костина.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СБУ задержала главу медкомиссии Николаевской области по подозрению в коррупции.