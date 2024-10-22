СБУ задержала главу медкомиссии Николаевской области по подозрению в коррупции

Служба безопасности Украины задержала руководителя отделения медико-социальной экспертизы (МСЭК) Николаевской области по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Пресс-служба СБУ сообщает, что женщина могла заработать $450 тысяч за нелегальную выдачу справок для уклонистов. Также силовики обнаружили якобы российский паспорт ее сына. Кроме того у женщины была обнаружена коллекция ювелирных изделий.

Отмечается, что большая часть денег и ювелирных изделий была обнаружена в доме ее сына — интерна медвуза. На него же оформлено три незадекларированных квартиры.

Следствие считает, что в период за 2015–2023 годы глава МСЭК включала в декларацию только официальные доходы на сумму около $48 тысяч. Чиновница также оформила себе и сыну вторую группу инвалидности, чтобы получать от государства дополнительные льготы и выплаты.

До этого СБУ сообщала, что экс-заместителю главы Волынской областной военной администрации предъявлены обвинения в содействии за вознаграждение в выезде уклонистов из страны под видом волонтеров.

Ранее жителей Украины предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных» граждан.