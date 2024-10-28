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Зеленский увольняет генпрокурора после скандала с «инвалидами»

Зеленский внес в Раду постановление об увольнении генпрокурора Костина

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Yves Herman/Reuters

Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об увольнении генерального прокурора Андрея Костина. Об этом заявил в социальных сетях народный депутат Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Увольнение уже ушедшего в отставку Костина происходит на фоне скандала с незаконным получением статуса инвалидов большим количеством прокуроров через медицинские комиссии.

До этого Зеленский ликвидировал все медкомиссии Украины из-за коррупции.

Оказалось, что многие чиновники в стране заранее приобрели фальшивые справки об инвалидности, многие из них занимали прокурорские посты. Именно на этом фоне генеральный прокурор Украины Андрей Костин ушел в отставку.

Ему на замену был назначен глава украинской Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко, который до этого работал в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Украины в городах Дебальцево и Артемовск .

Ранее генпрокурор Украины призывал власти Бразилии арестовать Путина на саммите G20.

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