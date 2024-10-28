Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгородской области

В Белгороде беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник заверил, что в результате атаки никто не пострадал, однако на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад.

Оперативные службы прибыли на место ЧП. Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. БПЛА был уничтожен около 12:15 мск.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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