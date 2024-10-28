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Суд частично оправдал экс-мэра Сибая

Суд в Башкортостане частично оправдал экс-мэра Сибая Афзалова

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Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан

Суд в Башкортостане частично оправдал бывшего мэра Сибая Рустема Афзалова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкортостана в своем Telegram-канале.

Также судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Башкирии изменила приговор суда первой инстанции в отношении замглавы республики Минтранса Виктора Жулькова.

По данным следствия, Жульков и Афзалов вступили в сговор между собой и иными лицами в 2021-2022 годах. В обход обязательных конкурентных процедур они привлекли для ремонта дороги на улице Горького в Сибае и на участке дороги Сибай-Туялас ООО «Кизилдорострой». В отношении Жулькова приговор был отменен, Афзалова — частично отменен.

13 октября исполняющий обязанности главы Сибая в Башкортостане Сергей Озерцов во время праздничной речи выразил «самые искренние соболезнования», поздравляя жителей с Днем республики. Позднее он объяснился.

Ранее глава башкирского города Сибая отправился служить на СВО.

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