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Глава башкирского города отправился служить на СВО

Глава башкирского города Сибая Юлдашбаев отправился служить на СВО

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«Честно Говоря | Новости Уфы и Башкирии»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Честно Говоря | Новости Уфы и Башкирии»

Глава администрации города Сибая в Республике Башкортостан Азамат Юлдашбаев отправился служить в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Уфы и Башкирии».

Отмечается, что вместе с ним в одной команде отправились служить военный комендант Сибая Ринат Забиров, а также депутат городского совета Ахат Асылбаев.

Город Сибай расположен на юге Башкирии, расположен в 464 км к юго-востоку от столицы республики города Уфы и в 173 км юго-восточнее города Белорецка. В нем проживает более 56 тысяч человек.

12 сентября стало известно, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, который в мае 2024 года ушел в отставку, участвует в специальной военной операции. По словам источника агентства ТАСС, бывший чиновник проходит службу в зоне проведения спецоперации в Луганской народной республике (ЛНР). Отмечалось, что бывший мэр Сочи принимает участие в СВО в составе добровольческого отряда.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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