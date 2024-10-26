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Стали известны подробности об уголовном деле замглавы Минэнерго

РБК сообщил новые подробности о деле замглавы Минэнерго

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Андрей Рогатко/РИА Новости

Стали известны подробности об уголовном деле, возбужденном против действующего и бывшего замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова и Анатолия Яновского. Об этом пишет РБК.

Следствие полагает, что куратор угольной отрасли России Анатолий Яновский в марте 2018 года создал организованную группу для совершения мошенничества с целью хищения денег, выделенных Минэнерго на консервацию шахт.

Источники РБК рассказали, что, по данным расследования, были похищены 275 млн рублей, выделенных на реорганизацию и ликвидацию нерентабельных шахт и разрезов. В этом были замешаны экс-глава подведомственной Минэнерго организации Андрей Моисеенков и бизнесмен Роберт Шагинян, говорится в публикации.

Один из эпизодов касается реструктуризации шахты им. 40-летия Октября (ОАО «Кизелуголь») в Пермском крае. Обвиняемые обеспечили заключение госконтракта между Минэнерго и компанией «СибСтройИнвест» на 103,1 млн рублей, однако в реальности работы были выполнены лишь на бумаге. По той же схеме заключались контракты на проведение работ и на других шахтах.

24 октября сообщалось, что замглавы Минэнерго Мочальников допросили по делу задержанного Яновского. По данным «Коммерсанта», чиновник согласился сотрудничать со следствием.

Ранее суд арестовал еще одного фигуранта дела замглавы Минэнерго.

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