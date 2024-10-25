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Экс-замминистра энергетики Яновский назвал обвинения в свой адрес безосновательными

Бывший замминистра энергетики Яновский не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский отказался признать вину в мошенничестве, которую ему вменяет следствие. Об этом сообщает РИА Новости.

Разбирательства по делу проходят в Никулинском суде Москвы. Следствие на заседании ходатайствовало о его аресте.

«Что касается сути обвинений в мой адрес, то они являются безосновательными и не имеют ко мне никакого отношения», — заявил Яновский.

Обвиняемого в хищении бывшего чиновника задержали 24 октября сотрудники ФСБ. Задержание связано с делом директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрея Моисеенкова.

Моисеенкова арестовали еще в июне за крупное мошенничество. Его компания получила десятки миллионов рублей, но часть работ так и не была выполнена. Помимо фигуранта задержали бенефициара предприятия Роберта Шагиняна.

Правоохранительные органы задержали четыре человека. Дело расследует УВД по Западному административному округу Москвы.

Ранее суд отправил заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова под домашний арест по делу о мошенничестве и злоупотреблением должностными полномочиями.

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