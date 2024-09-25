«Как в тумане»: Аяз Шабутдинов впервые за 11 месяцев в СИЗО поговорил с женой

Жена блогера Аяза Шабутдинова впервые за 11 месяцев поговорила с мужем вживую. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание сообщило, что свидание пары состоялось 25 сентября и длилось 20 минут. Супруги общались через стекло по телефонной трубке.

По словам Лидии Шабутдиновой, они обсудили детей и планы на будущее.

«У меня нет слов, это как будто просто как в тумане. Но это лучше, чем ничего», — сказала женщина.

Блогеру грозит до десяти лет колонии по уголовному делу о мошенничестве. Пострадавшими от действий от бизнес-коуча себя называют 80 человек. 4 ноября прошлого года Шабутдинова отправили в СИЗО по делу о восьми случаях мошенничества, следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину.

13 августа Таганский суд Москвы продлил арест Шабутдинову до 16 октября 2024 года. Тогда во время судебного заседания следователь сообщил, что у блогера имеется паспорт государства Сент-Люсия, резидентство в ОАЭ и открытая виза США. Также, по данным следствия, до своего задержания бизнес-тренер регулярно менял места проживания. В связи с этим следователи полагают, что Шабутдинов может скрыться от следствия.

Ранее студенты бизнес-курсов блогера Шабутдинова попросили суд отпустить его из СИЗО.