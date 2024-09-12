Студенты бизнес-курсов блогера Шабутдинова попросили суд отпустить его из СИЗО

Около 355 учащихся бизнес-курсов блогера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, попросили суд отпустить бизнес-тренера из СИЗО под личное поручительство. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

«Шабутдинов ранее не судим, скрываться не намерен, все паспорта выдал следствию. Стороной защиты представлено около 355 ходатайств о личном поручительстве студентов курсов, в которых последние ручались за правомерное поведение Шабутдинова», — говорится в постановлении Мосгорсуда по жалобе стороны защиты на арест бизнес-тренера.

13 августа Таганский суд Москвы продлил арест Шабутдинову до 16 октября 2024 года. Тогда во время судебного заседания следователь сообщил, что у блогера имеется паспорт государства Сент-Люсия, резидентство в ОАЭ и открытая виза США. Также, по данным следствия, до своего задержания бизнес-тренер регулярно менял места проживания. В связи с этим следователи полагают, что Шабутдинов может скрыться от следствия.

4 ноября прошлого года Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину.

Ранее компания Шабутдинова проиграла в суде дело о защите репутации.