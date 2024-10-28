В белгородской многоэтажке выбило стекла из-за атаки дрона ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал жилой дом в Белгороде. Кадры поврежденного здания опубликовал мэр города Валентин Демидов.

Атака произошла примерно в 13:30, среди жителей дома никто не пострадал. Здание получило повреждение: из окон и балконов выбило стекла. Следы атаки также заметны на фасаде дома.

«Территория оцеплена. На месте происшествия работают оперативные службы. Взрывотехники осматривают помещения, после чего постепенно начинаем поквартирный обход», — рассказал он.

Специалисты зафиксируют все повреждения, после чего передадут эти данные строителям для скорейшего начала восстановительных работ.

О попадании беспилотника в жилой дом ранее сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

28 октября в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили 21 беспилотник над российскими регионами. Помимо Белгородской области, ВСУ атаковали Курскую, Брянскую и Орловскую области.

Ранее два человека пострадали после атаки БПЛА в Воронежской области.