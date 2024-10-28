Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В белгородской многоэтажке выбило стекла из-за атаки дрона ВСУ

Мэр Демидов показал повреждения дома в Белгороде после атаки ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал жилой дом в Белгороде. Кадры поврежденного здания опубликовал мэр города Валентин Демидов.

Атака произошла примерно в 13:30, среди жителей дома никто не пострадал. Здание получило повреждение: из окон и балконов выбило стекла. Следы атаки также заметны на фасаде дома.

«Территория оцеплена. На месте происшествия работают оперативные службы. Взрывотехники осматривают помещения, после чего постепенно начинаем поквартирный обход», — рассказал он.

Специалисты зафиксируют все повреждения, после чего передадут эти данные строителям для скорейшего начала восстановительных работ.

О попадании беспилотника в жилой дом ранее сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

28 октября в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили 21 беспилотник над российскими регионами. Помимо Белгородской области, ВСУ атаковали Курскую, Брянскую и Орловскую области.

Ранее два человека пострадали после атаки БПЛА в Воронежской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами