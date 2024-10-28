Пять украинских беспилотников сбили над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Обошлось без пострадавших и разрушений, отметил он. В настоящее время на месте организована работа экстренных и оперативных служб, добавил Богомаз и поблагодарил российских военнослужащих за ликвидацию дрона.

27 октября над Брянской областью за час были уничтожены 15 украинских БПЛА самолетного типа. Богомаз отметил, что при атаках никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что с 15:00 до 19:30 мск российские средства ПВО перехватили над регионами страны 26 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, большего всего БПЛА (22) сбили над Брянской областью, над Белгородской областью уничтожили три беспилотника, а над Курской — один.

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.