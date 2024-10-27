Брянскую область за час атаковали 15 вражеских БПЛА

Над Брянской областью за час были сбиты 15 вражеских БПЛА самолетного типа, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По его словам, беспилотники были ликвидированы силами ПВО (противовоздушной обороны). При атаках никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Около 18:30 Богомаз сообщил, что группа вооруженных лиц пыталась пересечь российскую границу около нежилого поселка Манев в Климовском районе области. Силы ВС РФ, Росгвардии и пограничного управления ФСБ нанесли противнику огневое поражение. Чиновник добавил, что сейчас обстановка в районе спокойная и находится под контролем областного оперштаба.

Telegram-канал Mash выяснил подробности операции противника: сначала в небе появились около 20 дронов, а затем в регион начали прорываться 30 солдат ВСУ. Они шли без поддержки тяжелой техники, потому что у поселка Манев болотистая местность. Военные общались на английском. По предварительной информации, это были граждане Польши, Швеции, Великобритании и Венесуэлы.

Ранее стало известно, что трое российских военных десять дней выполняли задачи в тылу ВСУ.