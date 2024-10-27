Над Россией за 4,5 часа сбили 26 беспилотников ВСУ

С 15:00 до 19:30 российские средства ПВО (противовоздушной обороны) перехватили над регионами страны 26 украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, большего всего БПЛА (22) сбили над Брянской областью, над Белгородской областью уничтожили три беспилотника, а над Курской — один.

Брянский губернатор Александр Богомаз около 20:30 написал в соцсетях, что над территорией региона за час были сбиты еще 15 вражеских БПЛА. По его словам, при атаках никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Около 18:30 чиновник также сообщил, что группа вооруженных лиц пыталась пересечь российскую границу около нежилого поселка Манев в Климовском районе области. Силы ВС РФ, Росгвардии и пограничного управления ФСБ нанесли противнику огневое поражение. Чиновник добавил, что сейчас обстановка в районе спокойная и находится под контролем областного оперштаба.

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.