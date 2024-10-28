В Липецке остановили движение транспорта из-за опасности БПЛА

В Липецке объявлена остановка движения общественного транспорта в связи с угрозой воздушной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Роман Ченцов.

«Останавливаем движение общественного транспорта в городе до отмены красного уровня опасности. Прошу липчан не скапливаться на остановках и находиться в безопасном месте», — написал Ченцов.

28 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

В воскресенье вечером на территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

В этот же день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем о семи сбитых над регионом БПЛА.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгородской области.