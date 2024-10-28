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Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник

МО: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

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Olga Sokolova/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен около 12:15 мск.

Незадолго до этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что утром 28 октября в области объявляли ракетную опасность.

В понедельник Минобороны РФ также сообщало, что силы ПВО в ночь на 28 октября сбили 21 беспилотник над регионами России.

Накануне оборонное ведомство информировало, что за сутки над регионами РФ были сбиты 109 украинских БПЛА. Большинство из них пришлись на Брянскую область, где был зафиксирован 41 дрон.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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