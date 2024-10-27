В Воронежской области предупредили об опасности нападения БПЛА

На территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 22:52 по московскому времени.

Гусев подчеркнул, что силы противовоздушной обороны находятся наготове. Губернатор призвал сохранять спокойствие и рекомендовал жителям региона следить за оповещениями от областного правительства или от МЧС России.

Минувшей ночью над Воронежской областью ликвидировали восемь украинских дронов. Гусев отметил, что беспилотники были сбиты дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы. В одном из районов в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой травы, которое потушил прибывший на место пожарный расчет, добавил глава региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.