В Липецкой области при налете дронов сбили семь БПЛА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о семи сбитых над регионом БПЛА.

По его словам, никто не пострадал, но налет дронов продолжается.

За шесть минут до атаки чиновник написал об угрозе атаки беспилотников в области. Артамонов призвал жителей региона по возможности оставаться дома и не подходить к окнам, а в случае нахождения на улице зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход. Кроме того, он попросил жителей не публиковать фото и видео о последствиях атак БПЛА, так как это помогает противнику корректировать направление и точность удара и ставит под угрозу тех, кто размещает такую информацию.

Накануне в области тоже действовали желтый и красный уровни опасности из-за угрозы атаки дронов. Силы противовоздушной обороны тогда сбили несколько дронов.

Ранее электроника американского дрона попала в распоряжение специалистов РФ.