Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Липецкой области при налете дронов сбили семь БПЛА

Губернатор Артамонов сообщил о семи сбитых дронах в Липецкой области

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о семи сбитых над регионом БПЛА.

По его словам, никто не пострадал, но налет дронов продолжается.

За шесть минут до атаки чиновник написал об угрозе атаки беспилотников в области. Артамонов призвал жителей региона по возможности оставаться дома и не подходить к окнам, а в случае нахождения на улице зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход. Кроме того, он попросил жителей не публиковать фото и видео о последствиях атак БПЛА, так как это помогает противнику корректировать направление и точность удара и ставит под угрозу тех, кто размещает такую информацию.

Накануне в области тоже действовали желтый и красный уровни опасности из-за угрозы атаки дронов. Силы противовоздушной обороны тогда сбили несколько дронов.

Ранее электроника американского дрона попала в распоряжение специалистов РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами