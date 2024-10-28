Работники Volkswagen в знак протеста на час остановят производство в Германии

Работники предприятий компании Volkswagen AG по всей Германии приостановят работу примерно на час в знак протеста против планов автопроизводителя по масштабному сокращению производства и закрытию заводов. Об этом сообщает Bloomberg.

Акция протеста состоится в понедельник, 28 октября. Профсоюзные лидеры ведут переговоры с руководством компании и планируют проинформировать об их ходе сотрудников 11 немецких заводов.

16 сентября стало известно, что немецкий автоконцерн Volkswagen допустил увольнение 15 тыс. работников своих заводов в текущем году. Подобное сокращение обойдется Volkswagen в €4 млрд, однако компания может пойти на это из-за значительного спада продаж в Европе и Китае.

5 октября «Коммерсантъ» уточнял, что вопрос о закрытии заводов в Германии возник из-за падения спроса на электромобили, жесткой конкуренции с китайскими автокомпаниями, роста стоимости жизни в Европе и застарелых проблем немецкого автогиганта.

Ранее четыре федеральные земли в Германии выступили против закрытия заводов концерна Volkswagen и сокращения персонала.