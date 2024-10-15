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В Германии требуют сохранить заводы Volkswagen

Deutschlandfunk: четыре земли в ФРГ требуют сохранить заводы Volkswagen

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Fabian Bimmer/Reuters

Четыре федеральные земли в Германии выступили против закрытия заводов концерна Volkswagen и сокращения персонала. Об этом сообщила радиостанция Deutschlandfunk.

Нижняя Саксония, Гессен, Саксония и Берлин совместно добиваются гарантий того, что концерн не закроет ни одного завода.

В совместном документе министров экономики этих земель говорится, что все локации должны быть сохранены в полном объеме, а отдельные предприятия не должны противопоставляться друг другу.

Четыре федеральные земли также отвергают «жесткие сокращения» сотрудников и призывают к заключению нового контракта для обеспечения занятости работников.

Volkswagen недавно расторг соглашение об обеспечении занятости с профсоюзами Германии, которое действовало десятилетиями. В сентябре автоконцерн допустил увольнение 15 тыс. работников в этом году, чтобы снизить издержки.

Ранее сообщалось, что выпускать автомобили в Европе стало невыгодно.

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