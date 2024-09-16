Volkswagen планирует уволить всех сотрудников с закрывающихся заводов в Германии

Немецкий автоконцерн Volkswagen допустил увольнение 15 тыс. работников своих заводов в текущем году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитического центра Jefferies.

«Volkswagen AG может принять решение о закрытии заводов в этом году, что откроет путь к сокращению более 15 тыс. рабочих мест», — отмечает издание.

Подобное сокращение обойдется Volkswagen в €4 млрд. Ожидается, что профсоюзы будут протестовать только из-за зарплаты, а не самих увольнений, если только они не были защищены контрактами.

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