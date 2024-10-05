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Названы причины, по которым Volkswagen приблизился к закрытию заводов

«Ъ» перечислил четыре причины того, почему Volkswagen готов закрывать заводы

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Fabian Bimmer/Reuters

Причинами того, что перед немецким автоконцерном Volkswagen встал вопрос о закрытии заводов в Германии, стали падение спроса на электромобили, жесткая конкуренция с китайскими автокомпаниями, рост стоимости жизни в Европе и застарелые проблемы немецкого автогиганта. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Одна из проблем, которая может стать для отрасли долгосрочной,— снижение интереса местных потребителей к электромобилям. В Германии продажи электрокаров в августе упали почти на 69%, в ЕС в целом они снизились почти на 44%», — отмечает издание.

Вторая долгосрочная проблема авторынка, в том числе и для Volkswagen — растущая конкуренция с китайскими автопроизводителями. Спрос на Volkswagen в Китае упал на 7% в первом полугодии 2024 года. Ситуацию также осложняет падение спроса на автомобили в Европе, обусловленное инфляцией, ростом макроэкономической неопределенности и стоимости жизни.

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