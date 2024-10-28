В Узбекистане демократы получили большинство голосов на парламентских выборах

Правящая Либерально-демократическая партия Узбекистана получила большинство голосов на парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Зайниддина Низамходжаева.

Согласно предварительным результатам голосования, Либерально-демократическая партия Узбекистана получила 34,75% голосов, Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») — 18,82%, Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») — 16,2%, Народно-демократическая партия Узбекистана — 13,12%, а Экологическая партия Узбекистана — 13%.

Низамходжаев также озвучил результаты подсчета голосов, отданных по мажоритарной системе. По итогам сложения результатов Либерально-демократическая партия Узбекистана получила 42,7% голосов и 64 мандата в парламенте.

27 октября заместитель председателя ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров заявил, что парламентские выборы в стране состоялись. Всего в них приняли участие пять партий.

Ранее глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов заявил, что Москве и Ташкенту важен принцип невмешательства.