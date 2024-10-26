Визит Лаврова в Узбекистан отложен на неопределенный срок

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана Бахтиером Саидовым, сообщает МИД РФ.

Согласно заявлению ведомства, Москва и Ташкент договорились продолжать энергичное сотрудничество для укрепления «всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества» двух стран.

«В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября визит С.В. Лаврова в Ташкент на более поздний срок», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

27 сентября российский и узбекский дипломаты встречались на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. После встречи Саидов заявил, что Ташкенту и Москве важно не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Тогда министры в том числе обсудили противодействие проявлениям нетерпимости на межэтнической почве.

26 октября ТАСС со ссылкой на дипломатический источник передал, что министерство иностранных дел России сделало представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову. Поводом для подобного решения стал инцидент с избиением ребенка учительницей русского языка, который произошел в одной из школ Ташкента.

Ранее Зеленский отказал генсеку ООН в посещении Украины.