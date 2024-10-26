Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Визит Лаврова в Узбекистан отложен на неопределенный срок

МИД РФ сообщил о переносе визита Лаврова в Узбекистан на более поздний срок

close
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана Бахтиером Саидовым, сообщает МИД РФ.

Согласно заявлению ведомства, Москва и Ташкент договорились продолжать энергичное сотрудничество для укрепления «всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества» двух стран.

«В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября визит С.В. Лаврова в Ташкент на более поздний срок», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

27 сентября российский и узбекский дипломаты встречались на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. После встречи Саидов заявил, что Ташкенту и Москве важно не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Тогда министры в том числе обсудили противодействие проявлениям нетерпимости на межэтнической почве.

26 октября ТАСС со ссылкой на дипломатический источник передал, что министерство иностранных дел России сделало представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову. Поводом для подобного решения стал инцидент с избиением ребенка учительницей русского языка, который произошел в одной из школ Ташкента.

Ранее Зеленский отказал генсеку ООН в посещении Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами