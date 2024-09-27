В МИД Узбекистана заявили о важности невмешательства во внутренние дела страны

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Ташкенту и Москве важно не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Его цитирует РИА Новости.

«Обозначена важность приверженности принципу невмешательства государства во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия», — сказал он.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лавров и Саидов на встрече обсудили в том числе вопрос межэтнической нетерпимости.

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что МИД России сделало представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову. По данным агентства, поводом для подобного решения стал инцидент с избиением ребенка со стороны учительницы, который произошел в одной из школ Ташкента.

Инцидент произошел в школе №188 в Чиланзорском районе. Учительница русского языка схватила ребенка за ухо, била его по лицу, пыталась душить, а также била головой о доску из-за просьбы ученика вести урок на русском.

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