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Парламентские выборы в Узбекистане состоялись

ЦИК: парламентские выборы в Узбекистане состоялись

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Бахром Кучкаров заявил, что парламентские выборы в стране состоялись. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что явка на выборы в Законодательную (нижнюю) палату парламента страны к 13:00 (11:00 по московскому времени) составила 47,62%. Таким образом, она превысила порог в 33%, необходимый для признания выборов состоявшимися.

«По состоянию на 13:00 на выборы пришли 9 498 589 избирателей, что составляет 47,62%», — сообщил Кучкаров.

В выборах участвуют пять партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия «Миллий тикланиш», Экологическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Социал-демократическая партия «Адолат».

Накануне сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана Бахтиером Саидовым. МИД России также заявил о переносе визита Лаврова в Узбекистан на более поздний срок.

Ранее глава МИД Узбекистана заявил, что Москве и Ташкенту важен принцип невмешательства.

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