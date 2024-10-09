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В Ногинске локализовали крупный пожар на рынке

Пожар на Центральном рынке в подмосковном Ногинске локализован

Крупный пожар на Центральном рынке в Ногинске в Московской области удалось локализовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Пожар локализован на площади 3000 квадратных метров», — заявили там.

Пожар на рынке в подмосковном Ногинске произошел днем в среду, 9 октября. Площадь пожара стремительно увеличивалась. В МЧС уточнили, что рынок, который расположен на улице Декабристов, 2 «горит по всей площади». На месте работает 81 сотрудник МЧС и 26 машин.

В администрации округа при этом ранее рассказали РИА Новости, что локализация пожара на рынке в прогнозируется ближе к полуночи. Дым окутал все торговые площади. Быстрому распространению огня способствует значительный объем горящих искусственных материалов. Из очага возгорания самостоятельно эвакуировались около 100 человек.

Ранее стало известно, что в Ногинске силы соседних муниципальных образований привлекаются к тушению пожара.

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