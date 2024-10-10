В Екатеринбурге из-за срабатывания пожарной сигнализации из школы вывели 706 человек

В школе Екатеринбурга дети и педагоги вышли на улицу из-за пожарной тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в школе на улице Куйбышева. По данным сотрудников ведомства, в учреждении сработала пожарная сигнализация.

Причиной стало короткое замыкание электропроводки в тренерской на втором этаже. После этого пожара не произошло, но система оповещения сработала и 706 человек самостоятельно эвакуировались из помещений.

Специалисты оперативно приехали на место, всего на вызове были 38 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. После того как они проверили помещения, специалисты уехали.

До этого в Берлине дом эвакуировали из-за необычного предмета. Местный житель купил на блошином рынке свинцовый флакон необычного вида по низкой цене и рассказал об этом с соцсетях, пользователи порекомендовали вызвать спасателей.

Пожарные вывели людей из здания, так как предмет излучал радиацию. Позже в рамках экспертизы выяснилось, что внутри флакона были следы тория.

Ранее в Анапе произошел крупный пожар на территории трех строений.