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Над Антальей пролетел «крупный метеор»

Antalya Hakknda: в Анталье и соседних провинциях заметили крупный метеор

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ESA

На турецком курорте Анталья и соседних провинциях заметили крупный метеор. Об этом сообщило издание Antalya Hakkında в соцсети X.

Издание опубликовало видео, которое сняли местные жители. На кадрах виден светящийся летящий объект.

Власти официально не прокомментировали ситуацию.

Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров до этого говорил, что комета C/2023 A3 стала видна на территории России невооруженным глазом, ее яркость сопоставима с яркостью главной звезды в созвездии Лира — Вегой.

В сентябре российские ученые назвали главные астрономические события наступившей осени. Помимо упомянутой кометы 17 октября можно будет наблюдать суперлуние. В этот день Луна подойдет к Земле ближе, чем в любое другое полнолуние года. Диск спутника окажется на 7,9% больше и на 15,7% ярче обычной фазы полной Луны.

29 сентября астрономы развеяли слухи о приближении к Земле «второй Луны».

Ранее москвичам рассказали, когда можно увидеть пик звездопада Ориониды.

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