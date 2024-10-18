Москвичам рассказали, когда можно увидеть пик звездопада Ориониды

Жители и гости Москвы смогут увидеть пик звездопада Ориониды, который произойдет вечером 21 октября примерно в 09:00 мск. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, в целом явление можно наблюдать ежегодно с 2 октября по 7 ноября. Она уточнила, что метеоры будут вылетать со скоростью примерно 66 километров в секунду.

«Большинство из них белые, но иногда попадаются красные, сине-зеленые, желтые, оранжевые. Сами метеоры достаточно высокой яркости», — добавила Рублева.

Она посоветовала наблюдать за звездопадом за городом, где небо более темное.

Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров до этого говорил, что комета C/2023 A3 стала видна на территории России невооруженным глазом, ее яркость сопоставима с яркостью главной звезды в созвездии Лира — Вегой. Комета была впервые обнаружена 9 января 2023 года в обсерватории Цзыцзиньшань (Пурпурная гора, Китай) и независимо зафиксирована на 50-см телескопе проекта ATLAS в Южной Африке 22 февраля того же года. 12 октября комета прошла перигей — минимальное расстояние до Земли — около 70 млн километров.

Ранее в России отреагировали на сообщения британских ученых о сигналах инопланетян.