Российские ученые назвали главные астрономические события наступившей осени

Ученые-астрономы Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали главные явления звездного неба осенью 2024 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

По словам специалистов, уже в воскресенье, 8 сентября наблюдатели смогут рассмотреть Сатурн на ночном небосводе без телескопа и других оптических приборов. К этой дате планета достигнет точки «противостояния», что случается раз в 378 дней. Газовый гигант максимально сблизиться с Землей, а его видимая яркость достигнет звездной величины +0,58.

В ПНИПУ уточнили, что показатель звездной величины обратно пропорционален излучаемому небесным телом свету, и может выражаться отрицательными числами. Например, звездная величина Солнца составляет -26,7.

Поскольку обычная светимость Сатурна составляет +1,47, это значит, что 8 сентября планета будет примерно вдвое ярче обычного. Чтобы найти Сатурн на ночном небе, нужно смотреть на юг или юго-восток и искать «звезду» золотистого цвета.

Кроме того, в среду, 18 сентября, состоится частичное лунное затмение. Его будет видно с европейской территории России и большей части Азии. Тень Земли закроет лунный диск всего на 3,5%, поэтому явление пройдет малозаметно.

В воскресенье, 22 сентября наступит день осеннего равноденствия, знаменующий приход астрономической осени. В этот момент линия светового раздела планеты на освещенную и неосвещенную Солнцем части становится перпендикулярна земному экватору.

«После осеннего равноденствия Солнце будет восходить южнее Востока, а заходить южнее Запада. Продолжительность светового дня на широте Москвы начнет стремительно уменьшаться и за три месяца потеряет пять часов. То есть 23 сентября она еще составит около 12 часов, а 21 декабря снизится до семи часов», — уточнил заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ, преподаватель астрономии Евгений Бурмистров.

В начале второй декады октября пика яркости достигнет комета C/2023 A3. Ее открыли в январе 2023 года. Комета движется по слабо-гиперболической орбите, поэтому астрономы предполагают, что к 12 октября объект максимально сблизится с Землей, подлетев к нашей планете на 70,6 млн километров.

А 17 октября можно будет наблюдать суперлуние. В этот день Луна подойдет к Земле ближе, чем в любое другое полнолуние года. Диск спутника окажется на 7,9% больше и на 15,7% ярче обычной фазы полной Луны.

Ранее ученые выяснили, какой была Луна в начале своего существования.