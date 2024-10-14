Комета C/2023 A3 стала видна на территории РФ невооруженным глазом

Комета C/2023 A3 стала видна на территории России невооруженным глазом, ее яркость сопоставима с яркостью главной звезды в созвездии Лира — Вегой. Об этом рассказал РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

«В настоящее время комета доступна для наблюдения без телескопа, ее яркость составляет приблизительно нулевую звездную величину, что аналогично яркости Веги — альфы Лиры или Арктура (альфа Волопаса). Хвост кометы также хорошо заметен, его длина достигает примерно 10 градусов, а общая яркость головы и хвоста еще выше», — отметил Назаров.

По его словам, комету можно будет наблюдать и в последующие дни, так как условия для наблюдений улучшатся благодаря удалению от Солнца. Однако со временем она будет снижать свою яркость по мере удаления от Земли. Тем не менее ее все еще можно будет зафиксировать на фото с помощью оптических устройств, добавил астроном.

Комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS была впервые обнаружена 9 января 2023 года в обсерватории Цзыцзиньшань (Пурпурная гора, Китай) и независимо зафиксирована на 50-см телескопе проекта ATLAS в Южной Африке 22 февраля того же года. 12 октября комета прошла перигей — минимальное расстояние до Земли — около 70 млн километров, сообщал Московский планетарий.

До этого ученые сообщили, что 17 октября можно будет наблюдать суперлуние. В этот день спутник Земли подойдет к планете ближе, чем в любое другое полнолуние года. Диск спутника окажется на 7,9% больше и на 15,7% ярче обычной фазы полной Луны.

Ранее астрономы ответили на слухи о приближении к Земле «второй Луны».