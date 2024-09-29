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Астрономы развеяли слухи о приближении к Земле «второй Луны»

Астроном Рублева заявила, что астероид 2024 РТ5 не станет второй Луной

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jens.ernst/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Астероид 2024 РТ5 не станет «второй Луной». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева заявила, что астероид, диаметр которого 10-11 метров, под воздействием гравитации Земли изменит свою орбиту, но спутником нашей планеты никогда не станет. По ее словам, жители не смогут наблюдать приближение астероида, так как его размеры слишком малы.

Астроном, сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН Леонид Еленин отметил, что Земле удалось погасить скорость астероида, но это случилось уже вне сферы ее гравитационного влияния, и астероид в итоге утянуло Солнце.

25 сентября старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков также заявил, что жители Земли не увидят астероид 2024 PT5, который на время станет квазиспутником Земли. Он уточнил, что астероид будет вращаться вокруг Земли в период с 29 сентября по 25 ноября 2024 года, поэтому на время станет вторым спутником планеты. По его словам, это достаточно редкое явление, когда астероид будет двигаться по орбите, находящейся очень близко к орбите Земли.

Ранее ученые выяснили, как спасти Землю от опасных астероидов с помощью ядерной бомбы.

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