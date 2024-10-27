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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юге Турции

В провинции Адана на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

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Александр Кряжев/РИА Новости

В южной провинции Турции Адана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), подземные толчки случились в районе Козан в 20:07 по московскому времени.

По данным ведомства, эпицентр сейсмического явления находился на глубине приблизительно 20 километров.

16 октября на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Сейсмическое явление было зафиксировано в 7:46 по времени UTC (10:46 мск) в 46 км к востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 9 км.

11 октября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5.0 в турецкой курортной провинции Аланья. Эпицентр находился в 22 км к югу от города Аланья, очаг залегал на глубине около 14 км.

Ранее землетрясение зафиксировали у северных Курил.

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