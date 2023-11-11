В турецкой Аланье произошло землетрясение

В турецкой курортной провинции Аланья произошло землетрясение магнитудой 5.0. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, пишет ТАСС.

Эпицентр находился в 22 км к югу от города Аланья, очаг залегал на глубине 14 км.

Аланья — город в западной Турции, известный курорт на побережье Средиземного моря. Население около 360 тысяч человек.

11 ноября землетрясение магнитудой 5,0 произошло также у берегов Северной Калифорнии. Эпицентр был расположен в 167 км к юго-западу от города Ферндейл, очаг находился на глубине 8 км.

Накануне сообщалось, что у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,5.

8 ноября землетрясение магнитудой 6,9 случилось неподалеку от побережья популярного среди туристов острова Амбон в Индонезии. Эпицентр находился в 351 км к юго-востоку от одноименного с островом города Амбон с населением около 355 тыс. человек.

Ранее японский сейсмолог предрек Турции еще более сильное землетрясение.