В Турции произошло землетрясение

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмическое явление было зафиксировано в 7:46 по времени UTC (10:46 мск) в 46 км к востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 9 км.

Информация о возможных разрушениях не поступала.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

10 октября землетрясение магнитудой 1,5 зафиксировали в окрестностях Выборга в Ленинградской области. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км.

Накануне в акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщило ГУ МЧС по республике Бурятия. В ведомстве уточнили, что на территории района подземные толчки не ощущались, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

В конце сентября в Сахалинской области зафиксировали землетрясение. Эпицентр природного катаклизма находился в акватории Охотского моря, на расстоянии 46 км от села Головнино. Очаг землетрясения, в свою очередь, залегал на глубине 78 км.

Ранее рыбаки случайно выловили предвещающее катаклизмы существо — трехметрового сельдяного короля.