Крановщику стало плохо на высоте 50 метров, на помощь пришли спасатели

В Набережных Челнах машинисту башенного крана потребовалась помощь спасателей — мужчине стало плохо, когда он находился в кабине на высоте 50 метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Специалисты ведомства при помощи альпинистского снаряжения и страховочной системы спустили 47-летнего мужчину и передали врачам», — рассказали сотрудники ведомства.

На кадрах, опубликованных МЧС, видно, как спасатели медленно эвакуируют крановщика по лестнице. Информация о состоянии строителя отсутствует.

Похожий случай произошел в Архангельске, где крановщик вызвал скорую на высоту 46 метров. На место прибыли спасатели и медики, которые поднялись к работнику — фельдшер оказал мужчине первую помощь, после чего его спустили на землю и передали врачам.

Ранее в Крыму собака сорвалась в ущелье и выжила благодаря спасателям.