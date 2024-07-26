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Крановщику стало плохо на высоте 50 метров, на помощь пришли спасатели

В Набережных Челнах спасли крановщика, которому стало плохо на высоте 50 м

В Набережных Челнах машинисту башенного крана потребовалась помощь спасателей — мужчине стало плохо, когда он находился в кабине на высоте 50 метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Специалисты ведомства при помощи альпинистского снаряжения и страховочной системы спустили 47-летнего мужчину и передали врачам», — рассказали сотрудники ведомства.

На кадрах, опубликованных МЧС, видно, как спасатели медленно эвакуируют крановщика по лестнице. Информация о состоянии строителя отсутствует.

Похожий случай произошел в Архангельске, где крановщик вызвал скорую на высоту 46 метров. На место прибыли спасатели и медики, которые поднялись к работнику — фельдшер оказал мужчине первую помощь, после чего его спустили на землю и передали врачам.

Ранее в Крыму собака сорвалась в ущелье и выжила благодаря спасателям.

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