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В Чили рабочий остался жив, выпрыгнув в последний момент из падающего крана

Daily Mail: рабочий в Чили чудом выжил, выпрыгнув из падающего крана

В Чили рабочий остался жив, выпрыгнув в последний момент из падающего крана, пишет Daily Mail.

Как рассказал сам крановщик, он работал с техникой и поднимал тяжелый груз, когда кран начал прогибаться и заваливаться. Поняв, что ситуацию уже не исправить, мужчина в последний момент выпрыгнул из машины и остался жив.

Компания, в которой работал чилиец, подтвердила, что сотрудник не получил тяжелых травм. Кран принадлежал другой фирме, с чьей техникой уже была подобная авария в сентябре 2023 года. Пользователи соцсетей раскритиковали фирму мужчины, отметив, что она экономит на безопасности людей.

«Даже рабочие, которые наблюдали за происходящим, понимали, что таскать этот груз нецелесообразно», — пишут комментаторы.

Ранее школьники в Чили хотели сделать в туалете коктейль Молотова и получили ожоги.

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