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В РФ лишили приобретенного гражданства двух мужчин, не вставших на воинский учет

Волк: двое не вставших на воинский учет мужчин лишены приобретенного гражданства

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МВД РФ

Министерство внутренних дел лишило двоих не вставших на воинский учет мужчин приобретенного гражданства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве приняли решение о прекращении гражданства двоих мужчин за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет», — поделилась Волк.

Она добавила, что полицейские изъяли выданные мужчинам паспорта, документы признаны недействительными. Кроме того, мужчины должны покинуть территорию России, так как больше не имеют законных оснований для нахождения в стране.

Волк напомнила, что согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» каждый натурализованный гражданин РФ должен встать на воинский учет в течение двух недель.

До этого силовики в ходе рейда в хостеле и общежитиях в подмосковном Домодедово выявили более 280 иностранцев, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.

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