Ганчев заявил, что Киев угрожает беженцам из Харьковской области

Украинские власти могут угрожать жителям Харьковской области и преследовать их, если они хотят эвакуироваться. Об этом ТАСС сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Одна только мысль или попытка покинуть территорию Украины [жителями Харьковской области], открыто об этом заявив, уже как красная тряпка для приспешников киевского режима», — сказал глава ВГА.

19 октября Ганчев сообщил, что около 50 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем РФ. По его словам, администрация имеет доступ в 34 из них, в остальные их не пускают военные в целях безопасности.

В этот же день глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области заявил, что Харьков необходимо взять под контроль, поскольку это русский город. По мнению Ганчева, Харьков «ждет своего времени». При этом обсуждать подобные планы нужно в том случае, когда российские войска подойдут к городу, добавил он.

Ранее на Украине объявили принудительную эвакуацию жителей поселка в Харьковской области.