Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ганчев заявил, что Киев угрожает беженцам из Харьковской области

Ганчев: беженцы из Харьковской области становятся «красной тряпкой» для Киева

close
Виктор Антонюк/РИА Новости

Украинские власти могут угрожать жителям Харьковской области и преследовать их, если они хотят эвакуироваться. Об этом ТАСС сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Одна только мысль или попытка покинуть территорию Украины [жителями Харьковской области], открыто об этом заявив, уже как красная тряпка для приспешников киевского режима», — сказал глава ВГА.

19 октября Ганчев сообщил, что около 50 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем РФ. По его словам, администрация имеет доступ в 34 из них, в остальные их не пускают военные в целях безопасности.

В этот же день глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области заявил, что Харьков необходимо взять под контроль, поскольку это русский город. По мнению Ганчева, Харьков «ждет своего времени». При этом обсуждать подобные планы нужно в том случае, когда российские войска подойдут к городу, добавил он.

Ранее на Украине объявили принудительную эвакуацию жителей поселка в Харьковской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами